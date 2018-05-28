/ 100 тысяч рублей подарят лучшей «бизнес-маме» в Челябинске

В южноуральской столице проведут федеральный образовательный проект.

Челябинок в декрете и мам несовершеннолетних детей приглашают принять участие в конкурсе на лучшую бизнес-идею. Победительница получит грант в размере 100 тысяч рублей. Конкурс пройдет в рамках образовательного проекта «Мама-предприниматель» с 11 до 15 июня.

Женщины пройдут бесплатное обучение в МФЦ «Территории Бизнеса». Это специальные тренинги с погружением в деловую среду и даже разработка бизнес-планов с опытными бизнес-тренерами и представителями региональных структур поддержки малого бизнеса. После этого участницы должны представить жюри собственные идеи.

Стартапы оценит экспертное жюри, состоящее из представителей организаторов, профильных и финансовых ведомств, бизнес-ассоциаций и СМИ. Критериями станут экономическая обоснованность, оригинальность, социальная значимость. — сообщают организаторы.

Победительнице вручат 100 тысяч рублей от фонда «В ответе за будущее» или его эквивалент — пакет необходимых для запуска проекта бизнес-услуг. Заявки на участие в проекте принимаются до 5 июня на сайте mama-predprinimatel.ru.