Бесперебойное электроснабжение наладят в Челябинской области

Алексей Текслер встретился с гендиректором компании «Россети Урал».

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Губернатор Челябинской области Алексей Текслер встретился с главой компании «Россети Урал» Сергеем Дрегвалем и обсудил с ним обеспечение жителей региона электричеством и наружное освещение городов.

Одной из основных тем обсуждения стало развитие энергетического потенциала региона. Сейчас жители Южного Урала часто жалуются на перебои со светом. Задача — повысить надёжность сетей и свести к минимуму количество аварий.

«Мы с вами договаривались, это федеральная политика — консолидация территориальных сетевых организаций на базе ключевой сетевой компании нашей страны „Россети“. При этом мы должны понимать, что все должно происходить в пределах тех тарифных решений, которые сегодня приняты»,— сказал Алексей Текслер.

Суть в том, чтобы за сети отвечала надёжная компания, которая сможет обновить инфраструктуру, внедрить умные решения для моментального реагирования на перебои и быстрого их устранения.

В 2019 году несколько крупных проектов по консолидации уже были реализованы. Например, были приняты в аренду электросетевой комплекс Саткинского района и электросетевой комплекс компании-банкрота ООО «АЭС Инвест», которая обслуживает теперь более 270 тысяч жителей Копейска, Карталов, Кыштыма и других городов области.

Алексей Текслер также отметил, что в Челябинской области необходимо совершенствовать наружное освещение городов и архитектурную подсветку, и это вопрос не столько эстетики, сколько безопасности. Сергей Дрегваль ответил, что компания планирует принять участие в конкурсе на проведение таких работ.