9 тысяч человек остались без электроснабжения в Ашинском районе

Причиной стала авария на линии электропередач.

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В Ашинском районе Челябинской области сегодня, 22 января, 9 тысяч человек остались без электроснабжения. Причиной перебоя стало нарушение в работе двух воздушных линий электропередачи, которые были повреждены из-за сильного ветра и снегопада.

На месте повреждения работают сотрудники Златоустовских электрических сетей филиала «Россети Урал» — «Челябэнерго».

«Ситуация находится под полным контролем энергетиков компании "Россети Урал". В зону технологического нарушения в необходимом количестве выдвинуты резервные источники электроснабжения для оперативного восстановления электроснабжения населения и социальных объектов», — сообщает пресс-служба «Россети Урал».

Устранить неполадки планируют в сжатые сроки. Подробности о ходе работ по ремонту можно узнать в Центре поддержке клиентов компании «Россети Урал» по телефону: 8-800-2501-220 (звонок бесплатный) или в WhatsApp по номеру: 8 −912-2901-220.