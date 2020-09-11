У одного из крупнейших операторов сотовой связи произошёл сбой в Челябинской области

По открытым данным, проблемы есть также в Екатеринбурге и Москве.

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Масштабный сбой произошёл на сетях мобильного оператора МТС сегодня, 11 сентября, в Челябинской области. Массовые жалобы от пользователей посыпались в социальных сетях.



В частности жители Южного Урала жалуются на перебои в двух крупнейших городах региона — Челябинске и Магнитогорске. По словам пользователей МТС, они не могут позвонить и выйти в интернет.

«МТС что-то в Челябинске не ловит примерно везде»,— пожаловался в «Твиттере» пользователь с ником «шИкака».

Представители компании на все жалобы пользователей отвечают просьбой обратиться в личные сообщения, не раскрывая подробности сбоя в ответах. Меж тем, по данным сайта Downdetector, МТС действительно испытывает проблемы на своих сетях, причём касаются они не только Челябинской области. Кроме Южного Урала мобильная связь и интернет не ловят в соседнем Екатеринбурге и Москве.





Сайт «Первый областной» попытался связаться с представителями компании через соцсети и почту, но к моменту написания материала не получил ответа. Позднее в пресс-службе МТС по Челябинской области сообщили о восстановлении связи.

«Сеть МТС работает на территории Челябинской области в штатном режиме. Все сервисы связи доступны абонентам в полном объеме», — прокомментировали «Первому областному» представители оператора.



Добавим, что по данным Downdetector, пик жалоб на сбои пришёлся на 17:18 вечера по Челябинскому времени. Сейчас эта кривая пошла на снижение.