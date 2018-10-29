/ С профессиональным праздником членов профсоюзов поздравил Борис Дубровский

Официальный день учрежден в Челябинской области.

Члены профсоюзов в конце октября встречают свой профессиональный праздник. Такая дата есть только в Челябинской области. Установить ее попросил Борис Дубровский. У губернатора Челябинской области остались только приятные воспоминания о времени, проведенном бок о бок с участниками профсоюзного движения.

Всегда только самые теплые эмоции от этого периода и не только потому что это была молодость, но и потому что был трудовой коллектив, было понимание общих целей. Много было радости, поэтому я считаю 24 октября нашим общим праздником. Все, что можем сделать, мы должны делать вместе. Это сохранение трудовых коллективов на предприятиях, создание новых рабочих мест с достойной зарплатой и соцпакетом. Работа со студентами и молодежью, в том числе в плане профориентации и трудоустройства по специальности выпускников вузов и колледжей. — обратился к молодежи Борис Дубровский.

Сегодня профсоюзы развиваются вместе с Союзом промышленников и предпринимателей. Подписан соответствующий документ о партнерстве до 2020 года. Особое внимание в документе уделено вопросам экологии и городской среды. Самой важной частью является вопрос охраны труда.