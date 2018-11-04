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/ Борис Дубровский пожелал мира и благополучия всем народам Южного Урала

Борис Дубровский пожелал мира и благополучия всем народам Южного Урала

В Челябинской области встречают праздник 4 ноября.
сегодня в 10:15
  |  Общество

День народного единства празднует сегодня, 4 ноября, многонациональный Южный Урал и вся Россия. Первым поздравить жителей Челябинской области с праздником поспешил губернатор Борис Дубровский. Глава региона отметил, что южноуральцев объединяет не только жизнь на одной земле, но и любовь к Отечеству, бережное отношение к его истории и уважение к ней и людям, ее складывавшим.

Многонациональный уклад Южного Урала и искреннее желание жить в согласии всегда помогали нам преодолевать трудности, воплощать в жизнь смелые и яркие проекты, приумножая промышленный, научный и социальный потенциал нашего региона, одного из ведущих в стране. Верю в достойное будущее России, желаю вам мира, благополучия и успехов во всех добрых начинаниях! — обратился к гражданам Борис Дубровский.

Напомним, что губернатор вместе с челябинцами будет праздновать День народного единства. Он придет на Кировку днем 4 ноября в сопровождении первых лиц региона. Ожидается также выступление творческих коллективов области. Тем, кто не хочет выходить на улицу в пасмурный день, «Первый областной» предлагает онлайн-трансляцию мероприятия. Она начнется в 13:00. Следить за происходящим можно будет здесь.

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