Анатолия Векшина признали одним из лучших замгубернаторов апреля

На это повлияли действия властей региона в условиях пандемии.

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Заместитель губернатора Челябинской области Анатолий Векшин по итогам работы в апреле попал в топ-3 рейтинга замгубернаторов.

Об этом сообщил телеграм-канал «Замгубернатора», в котором публикуется статистика о работе вице-глав регионов по всей стране.

Отмечается, что Анатолий Векшин попал на верхние строчки рейтинга из-за грамотной работы властей Челябинской области в условиях пандемии коронавируса.

«Особо можно отметить открытость руководителей региона, оперативное информирование населения и отдельные грамотные имиджевые шаги. Это регулярные брифинги с участием первых лиц области, масштабная разъяснительная работа, карантин губернатора и другие», — отмечает политолог Александр Мельников.

К слову, это уже не первый раз, когда Анатолий Векшин попадает в лидеры рейтинга заместителей губернаторов. Также он вошел в топ рейтинга по итогам марта среди вице-губернаторов по внутренней политике.

Напомним, что Анатолий Векшин в октябре 2019 года был назначен заместителем губернатора Челябинской области. Ранее он жил и работал в Мурманской области, где также был вице-главой региона и совмещал госслужбу с общественной деятельностью.