Выдачу льготных кредитов на зарплаты обсудит Правительство Челябинской области с банками

Пока в программу включились только три банка.

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В результате пандемии коронавирусной инфекции в Челябинской области заметно пострадал не только малый бизнес, но и средний, и крупный. Предприниматели, сохранившие рабочие места, ждут льготные кредиты на выдачу зарплат своим сотрудникам. Однако пока не все банки включились в эту программу. В связи с этим заместитель губернатора Челябинской области Егор Ковальчук проведёт совещание в формате видеоконференцсвязи с банками.

«Программа по выделению средств на зарплатные цели принята на федеральном уровне. И здесь очень важна оперативная реакция на это банков, чтобы программа заработала в полную силу как можно скорее. На сегодняшний день только три банка начали реализацию своих программ — это Сбербанк, ВТБ и МСП Банк. Мы проводим мониторинг готовности банков к реализации этой меры в регионе. При помощи нашей горячей линии собираем информацию от предпринимателей о проблемах при обращении в финансовые организации»,— рассказал заместитель губернатора Челябинской области Егор Ковальчук.

При этом вице-губернатор отметил, что не только малый бизнес, занятый в наиболее пострадавших от коронавируса отраслях, ждёт активного участия банков. Поддержки ждёт и средний бизнес, и крупный.

«И тут речь идет не только о тех отраслях, которые сейчас признаны пострадавшими. В частности, нужно оперативно реагировать на возникший кризис неплатежей, от которых сейчас страдает региональная промышленность. Нужны решения и по реструктуризации ипотеки»,— добавил Егор Ковальчук.

Эти и другие вопросы вице-губернатор обсудит с представителями более 15 банков, действующих на территории Челябинской области, в понедельник, 13 марта, в формате видеоконференцсвязи.

Напомним, уже сейчас в регионе принимаются заявки на зарплатный кредит от «Территории Бизнеса» под 1% годовых с отсрочкой первого платежа на 6 месяцев для предпринимателей, которые заняты в наиболее пострадавших от коронавируса отраслях экономики.