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Индийское консульство может появиться в Челябинске

Регион налаживает отношения с азиатской республикой.
сегодня в 15:33
  |  Общество

Представители Челябинской области обсудили с коллегами из Индии перспективы сотрудничества в сфере туризма. Борис Дубровский выступил с инициативой наладить прямые полеты из Челябинска в Дели. Также рассматривается возможность появления консульства.

Для полноценных торговых отношений требуется решение ряда логистических задач. Действующая логистика достаточно сложная, и с учетом перспективы расширения наших контактов, а также в преддверии проведения в Челябинске саммитов ШОС и БРИКС в 2020 году она требует новых решений. В числе приоритетных задач, на мой взгляд, можно смело пометить организацию прямого авиасообщения с Дели, а также открытие консульского представительства Республики Индия в Челябинске с ареалом обслуживания в масштабах всего Уральского федерального округа, а это 6 крупных субъектов Российской Федерации. Это позволит существенно активизировать деловую активность, увеличить взаимные туристические потоки, упростить решение ряда организационных вопросов для партнеров с обеих сторон. — озвучил ряд предложений губернатор Челябинской области Борис Дубровский.

Напомним, губернатор Челябинской области вместе c региональной делегацией принял участие в работе Петербургского международного экономического форума.

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