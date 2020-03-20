Алексей Текслер выбрал кандидатуру нового омбудсмена Челябинской области

Юлию Сударенко должны будут теперь утвердить депутаты ЗСО

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Алексей Текслер встретился с руководителем регионального управления Министерства юстиции Юлией Сударенко. Глава региона предложил ей занять ставшее недавно вакантным место уполномоченного по правам человека в Челябинской области. Губернатор выразил уверенность, что опыт и профессионализм Сударенко, принесут нужные плоды в защите прав южноуральцев.

«У вас достаточно большой опыт и в нормотворчестве. В целом, весь ваш жизненный путь связан с защитой прав и законных интересов наших граждан. Также ко мне обратились несколько общественных организаций с предложением выдвинуть именно Вас на пост уполномоченного по правам человека в Челябинской области. Я намерен внести в Законодательное Собрание региона Вашу кандидатуру, надеюсь, что Вы согласитесь», — предложил Алексей Текслер.

На предложение губернатора Юлия Сударенко ответила положительно. Она отметила, что стать кандидатом на такой ответственный пост для нее является большой честью.

«Я благодарна за оказанное доверие и за высокую оценку как моей деятельности, так и в целом территориального органа Министерства юстиции Челябинской области. Конечно, очень признательна за то, что наши НКО также высоко оценивают выстроенное взаимодействие между нами и всем некоммерческим сектором. Да, конечно, я Ваше предложение принимаю и уверена в том, что мой опыт работы в Министерстве юстиции принесет пользу всем жителям нашей области», — сказала Юлия Сударенко.

Отметим, Юлия Сударенко сегодня занимает пост начальника Министерства Юстиций Челябинской области. За ее плечами более чем 20-летний опыт работы, связанной с защитой прав и законных интересов людей.