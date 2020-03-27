В Москве одобрили новую кандидатуру на должность омбудсмена Челябинской области

Этот пост должна занять Юлия Сударенко.

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Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации Татьяна Москалькова одобрила кандидатуру Юлии Сударенко на должность уполномоченного по права человека в Челябинской области. В кандидаты на этот пост её внёс губернатор Алексей Текслер.

Отметим, что ранее кандидатуру Сударенко также поддержали многие общественные организации. Теперь это назначение должны одобрить депутаты областного парламента на ближайшем заседании, которое состоится лишь после всех ограничительных мероприятий в связи с коронавирусом.

Напомним, что ранее Юлия Сударенко занимала должность начальника регионального управления министерства юстиции Российской Федерации.