Новый уполномоченный по правам человека займется поддержкой жителей в период коронавируса

Кандидатуру Юлии Сударенко вчера утвердили депутаты заксобрания Челябинской области.

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6 апреля депутаты Законодательного собрания Челябинской области утвердили на должность уполномоченного по правам человека в регионе Юлию Сударенко, кандидатуру которой предложил на этот пост Алексей Текслер. Губернатор сразу после этого встретился с новым омбудсменом и обсудил ряд вопросов, которые предстоит ей решить на новом месте в первую очередь.

«Мы обсудили с ней проблематику сегодняшнего дня, я обозначил необходимость сразу в эту работу включиться, ситуация этого требует. Есть актуальный запрос на защиту прав и интересов граждан, в том числе с той ситуацией по коронавирусу, которая у нас сейчас есть. Динамичность вводимых ограничений предполагает непрерывное правовое просвещение, необходимо оперативно реагировать на жалобы работников и всех жителей региона, каждый случай необоснованного увольнения, снижения заработной платы, любых других ситуаций, которые могут возникать на фоне коронавируса», — рассказал глава региона.

Алексей Текслер поручил новому омбудсмену оперативно включиться в эту деятельность и организовать обширную информационно-разъяснительную работу с населением, в том числе посредством горячей линии.