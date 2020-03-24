«Туры продавали, когда все границы были закрыты»: улетевшие в Таиланд туристы остались без развлечений

Вопреки «радужным» обещаниям туроператоров, в солнечной стране всё закрывается.

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Несмотря на распространяющийся в мире коронавирус, некоторые туроператоры продолжают продавать «горящие» путёвки в Таиланд, обещая отдыхающим наилучшие условия: вечеринки, экскурсии и прочее. Однако, как оказалось, не всё так просто. Например, на Пхукете, куда отправилась читательница сайта «Первый областной», постепенно закрывают все места, где можно было отлично повеселиться во время отпуска.

«Когда уже были закрыты все страны, одна из туристических фирм в Челябинске активно продавала билеты на Пхукет. Говорили, что там всё хорошо, работают массажные салоны, дискотеки. И именно в тот день, когда мы приехали, всё было уже закрыто. С сегодняшнего дня закрыты все бассейны, а экскурсионная программа заканчивается только 26 марта»,— рассказала Ксения.

Корреспондент сайта «Первый областной» связалась с несколькими туристическими компаниями и узнала, как на сегодня обстоят дела с туристическими поездками в Таиланд. Оказалось, везде всё по-разному.

«С 22 марта по 20 апреля 2020 года у нас отменены все международные рейсы, мы осуществляем только внутренние перевозки»,— рассказали в «Анекс-туре».

А, например, в компании «Турбюро „Спутник“» сообщили, что перевозка в Таиланд возможна, но только из Москвы в Бангкок и при наличии у туристов медицинской страховки и справки об отсутствии коронавирусной инфекции за последние 72 часа.

Напомним, все россияне, возвращающиеся из заграничных поездок, обязаны самоизолироваться на 14 дней, ограничить все контакты и позвонить на горячую линию Минздрава, при этом оформлять больничный следует дистанционно. В случае, если вскоре после возвращения самочувствие начало ухудшаться, следует немедленно вызвать врача.