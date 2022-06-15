Алексей Текслер встретился в Донбассе с военными из Челябинской области

Глава региона передал солдатам и офицерам детские письма и открытки от земляков

В ходе поездки в Донбасс губернатор Челябинской области Алексей Текслер встретился с военнослужащими с Южного Урала. Об этом глава региона сообщил в своем телеграм-канале.

«Ребята честно служат, достойно исполняют свой воинский долг. Привезли им кое-что из необходимого в полевых условиях, передали детские письма и открытки со словами поддержки. Эти послания с родной земли парням получать тоже важно. Давайте пожелаем всем нашим военным главного: вернуться с победой, вернуться живыми и здоровыми», — отметил Алексей Текслер.

Также губернатор обсудил с замначальника Генштаба ВС РФ Сергеем Истраковым гуманитарную помощь ДНР и поддержку военных.

Напомним, что также во время поездки в Донбасс Алексей Текслер передал ДНР несколько автомобилей скорой помощи и обсудил возможность открытия стекольного производства.