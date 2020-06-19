Алексей Текслер возглавит список «Единой России» на выборах в ЗСО

Помимо него в тройку войдут Владимир Мякуш и Евгения Майорова.

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Сегодня, 19 июня, губернатор Челябинской области Алексей Текслер объявил о том, что он возглавит список ВПП «Единая Россия» на выборах в региональное Законодательное Собрание.

«Я не хочу стоять в стороне при формировании ЗСО, хочу держать руку на пульсе. Я также рассчитываю и на федеральную поддержку и ресурсы «Единой России» во благо нашего региона. И, самое важное, я рассчитываю на работу партии в Челябинской области», —заявил Алексей Текслер.

Также глава региона подчеркнул, что для него и жителей важно, чтобы было доверие. Особенно, когда говорится о новой команде депутатов Заксобрания.

«Что касается общерегиональной тройки, то 25 июня, на партийной конференции я буду предлагать, кроме своей кандидатуры, также Владимира Мякуша — опытного политика и Евгению Майорову — уполномоченного по правам ребенка в Челябинской области. Очень надеюсь на ее свежий взгляд, уверен, что она вложит частичку своей души в эту кампанию», — добавил губернатор Челябинской области.

Евгения Майорова поблагодарила Алексей Текслера за доверие. Она отметила, что очень признательна за оказанное доверие.

«Мне важна ваша поддержка, ведь защищать детей, не имея поддержки губернатора, было бы сложно. Поэтому, спасибо большое и работаем в команде», — отметила Евгения Майорова.

Напомним, что голосование за депутатов нового созыва в ЗСО состоится 13 сентября.