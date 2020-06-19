Алексей Текслер с рабочим визитом отправился в Аргаяшский район

Глава региона осмотрит ряд проблемных объектов.

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В Аргаяшском районе работает сегодня, 19 июня, Алексей Текслер. В рамках визита в муниципалитет губернатор затронет темы сельского хозяйства, инвестиций и качества жизни граждан.



«В рамках рабочего визита глава региона ознакомится с работой савхоза „Акбашевский“ и их инвестиционным проектом по строительству животноводческого комплекса. Также губернатор осмотрит текущее состояние Долгобродского канала, на объекте закончены строительные работы»,— сообщили в пресс-службе губернатора.

Не останется без внимания Алексея Текслера и вопрос дорожного строительства, который для муниципалитета является одной из ключевых проблем. Губернатор проверит, как идут работы на автодороге «Харлуши — Кулуево», и оценит проект реконструкции дороги «Кузяшева — Акбашева».

«Также губернатор осмотрит социальные объекты, в селе Кулуево Алексей Текслер побывает в школе искусств и проверит ход ремонтных работ, а также в детско-юношеской спортивной школе, где сейчас ведутся работы по реконструкции»,— добавили в пресс-службе главы региона.

Отметим, что после перерыва, связанного с распространение коронавируса, Алексей Текслер на время прекратил практику рабочих визитов. Сейчас она вновь возобновляется. За последнее время губернатор осмотрел рекультивацию свалки в Челябинске, совершил визит в ЧОДКБ. Также глава региона был в Нагайбакском районе.