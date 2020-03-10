Алексей Текслер вошёл в состав Правительственной комиссии по региональному развитию России

Эксперты отмечают, что такое решение было принято в связи с успешной работой губернатора.

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Глава Челябинской области Алексей Текслер вошёл в состав Правительственной комиссии по региональному развитию в Российской Федерации. Соответствующий документ утверждён премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным 7 марта 2020 года.

Известно, что основной целью комиссии, которую возглавил заместитель Председателя Правительства Российской Федерации Марат Хуснуллин, является взаимодействие федеральной и региональной ветвей исполнительной власти, органов местного самоуправления в целях устойчивого развития нашей страны.

По мнению политологов, место в комиссии Алексей Текслер получил не случайно. Это стало результатом его работы в должности руководителя региона.

«За почти год, что Алексей Текслер стоит у власти, область кардинально изменилась. Изменилась и в духовном смысле, что для меня принципиально важно, здесь стало свежо, появились новые проекты, причём как в социальном, так и в экономическом смысле. Появляется комплексный подход к развитию области как таковой. И, конечно, этот пример востребован другими регионами, и благодаря включению губернатора в состав Правительственной комиссии он будет экстраполирован на другие регионы нашей страны»,— прокомментировал Андрей Лавров.

Напомним, новый состав Правительственной комиссии по региональному развитию был утвержден 7 марта 2020 года. В нее вошли губернаторы субъектов России, члены Правительства и Совета Федерации.