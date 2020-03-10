Губернатор Алексей Текслер встретится с главами муниципалитетов

Очередное заседание руководителей состоится в правительстве Челябинской области.

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Губернатор Челябинской области Алексей Текслер завтра, 11 марта, проведёт совещание с главами муниципалитетов. Встреча состоится в региональном правительстве.

На повестке будет рассмотрено пять вопросов. Одной из обсуждаемых тем станет подготовка к безопасному пропуску паводковых вод в муниципальных образованиях региона. Об этом будет докладывать Министр общественной безопасности Олег Климов.

Также Алексей Текслер заслушает доклады министра образования Александра Кузнецова, министра соцотношений Ирины Буториной, министра здравоохранения Юрия Семёнова и министра промышленности Павла Рыжего. Кроме того, губернатор даст присутствующим определённые поручения.

За совещанием в правительстве Челябинской области, а также всеми принятыми решения можно будет проследить в прямом эфире. Присоединяйтесь к нашей онлайн-трансляции на сайте 1obl.tv и в социальных сетях «Первого областного». Начало в 10 утра по местному времени.