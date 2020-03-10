Алексей Текслер открыл крытый каток в Кыштыме

Своей ледовой арены жители ждали почти 10 лет.

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Губернатор Челябинской области Алексей Текслер посетил открытие крытого ледового катка в Кыштыме. Своей арены жители города ждали почти 10 лет. Строить ее начали еще в 2010 году два местных предпринимателя. Много лет здание стояло незавершенным. В 2019 году со строительством городу помогло областное правительство.

«Это бардак, когда существенные средства были вложены, а последний шаг не сделан. Кыштым — не единственное место, где есть подобные объекты, и мы обязательно все их достроим. Это необходимо детям. Когда я приехал сюда в первый раз, именно дети попросили меня достроить этот каток. Мы восемь катков начинаем строить. В 2020 году пять катков, на следующий год еще три катка. И это только начало. Потому что вы знаете, что ледовые виды спорта у нас очень популярны, не только хоккей, но и фигурное катание», — передал слова главы региона корреспондент медиахолдинга ОТВ с места событий.

На арене будут заниматься хоккеисты, которым ранее приходилось ездить тренироваться в соседние города. Кроме того, будет организован прокат коньков для желающих покататься на катке.

Опробовать каток удалось Алексею Текслеру, который вбросил первую шайбу. Далее на лед вышли местные хоккеисты, которые сразились с ветеранами ХК «Трактор», в числе которых на лед вышел заместитель губернатора Челябинской области Станислав Мошаров.