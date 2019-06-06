/ Сбербанк и правительство Челябинской области подписали соглашение о сотрудничестве

Взаимодействие будет происходить в финансово-кредитной сфере.

В рамках работы на Петербургском международном экономическом форуме глава Челябинской области Алексей Текслер и председатель правления Сбербанка подписали соглашение о сотрудничестве в финансово-кредитной сфере. Основная цель договора — обеспечение устойчивого социально-экономического развития Южного Урала.

Челябинская область рассматривается Сбербанком как пилотная площадка. Банк направляет инвестиции для реализации проектов и программ, направленных на цифровую трансформацию социальной и экономической сферы.

Подписание соглашения — это еще один шаг на пути к внедрению на территории Челябинской области современных технологий, а также продвижению высокотехнологичных продуктов. Этим соглашением Сбербанк подтверждает возможность финансирования преимущественных для нашего региона инвестиционных проектов. В приоритете — цифровая трансформация социальной и экономической сферы. — рассказал Алексей Текслер.

Как отметил Герман Греф, цифровизация вошла во все сферы экономики, а сотрудничество с Южным Уралом предоставит банку ряд ценных возможностей.

Сотрудничество с правительством Челябинской области предоставит возможность подготовки специалистов сферы информационных технологий, что приведет к повышению инвестиционной привлекательности этой области. Мы меняемся для вас, поэтому Сбербанк также займется повышением финансовой грамотности и информированности населения в сфере банковских услуг и банковской деятельности, это касается и тех, кто живет в сельской местности. — подчеркнул Герман Греф.

Отметим, что в рамках соглашения Сбербанк поддерживает развитие инвестиционных проектов на территории Челябинской области, в том числе в сфере промышленного и агропромышленного комплекса, жилищного строительства, а также образования, здравоохранения и иных сфер экономической и социально-культурной деятельности, включая развитие малого и среднего бизнеса.