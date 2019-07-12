Сегодня, 12 июля, Алексей Текслер рассказал подписчикам в Instagram-аккаунте о своём решении назначить заместителем Челябинской области Ирину Гехт. Бывший сенатор региона будет курировать социальное направление.
Глава Челябинской области отметил, что социальная сфера является одной из самых проблемных направлений.
«Очевидно, в этой сфере нужны новые решения, изменения к лучшему, причём везде, в больших и малых городах, на селе», — рассказал Алексей Текслер.
Глава региона заявил, что назначение Ирины Гехт — одно из лучших решений: она имеет богатый опыт в этой сфере, а также прекрасную репутацию. Новый член «Команды Текслера» будет курировать образование, культуру, медицину, спорт и, конечно, социальную работу.«Добро пожаловать в команду!», — поприветствовал Ирину Гехт Алексей Текслер.
Будем надеяться, что возвращение Ирины Гехт на Родину благотворно повлияет на жизнь южноуральцев.