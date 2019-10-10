Алексей Текслер рассказал президенту о развитии Челябинской области

Встреча Владимира Путина с губернаторами регионов прошла в Кремле.

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В Кремле прошла встреча президента России Владимира Путина и губернаторов, избранных в Единый день голосования 8 сентября 2019 года. Глава Челябинской области Алексей Текслер тоже принял участие в мероприятии и рассказал о планах развития Челябинской области.

В начале встречи Владимир Путин поздравил всех губернаторов с вступлением на высокие должности и пожелал им работать так же, как и в период предвыборной кампании.

«Для того, чтобы выполнить все обещания, которые люди от вас услышали, необходимо напряжённо работать. Самое главное — постоянно чувствовать пульс жизни, чувствовать то, что от вас ожидают люди и как они реагируют на то, что вы делаете, чтобы эти ожидания оправдать. Это очень важно. Не сомневаюсь, что у вас хватит и профессионального, и жизненного опыта, чтобы эффективно исполнить свой долг. Но без чуткого отношения к людям этого не добиться»,— подчеркнул президент.

Завершил Владимир Путин свою речь пожеланиями удачи губернаторам.

Алексей Текслер поблагодарил президента за доверие и за возможность работать во благо родного региона. Губернатор подчеркнул: есть планы по развитию области, и воплотить их помогут нацпроекты.

«Социальные инвестиции напрямую связаны с экономическим развитием. Сегодня инвесторы обращают внимание на состояние больниц и поликлиник, где лечатся их сотрудники, на школы и детские сады, где учатся и будут учиться их дети. Поэтому ещё раз спасибо за те возможности, которые дают нам Национальные проекты»,— сказал глава Челябинской области.

Одной из главных проблем в регионе остаётся состояние окружающей среды, отметил Алексей Текслер. Но уже сейчас ведётся активная работа по улучшению ситуации: в Челябинске и Магнитогорске реализуются комплексные экологические планы, с предприятиями подписаны соглашения о снижении выбросов. Они помогут снизить вредную нагрузку более чем на 20%. Будет действовать в регионе и собственный экологический стандарт, который распространится не только на 2 крупнейших города, но на все промышленные территории.