Детский сад в Сосновском районе должны достроить к 1 ноября

С окончанием работ поторопил администрацию района Алексей Текслер.

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Недостроенный детский сад, который так ждут жители Сосновского района, должен быть сдан в срок. Проверить социальные объекты, где затянулось строительство, сегодня отправился губернатор Челябинской области Алексей Текслер. Первой точкой, которую он посетил, стал именно это дошкольное учреждение в селе Долгодеревенское.

Глава Сосновского района Евгений Ваганов заверил, что объект сдадут в срок.

«Мы ведем диалог с подрядчиком каждый день, по ощущениям, должны успеть завершить в срок. Этот садик нам необходим, в Долгодеревенском очередь в сад, более 300 детей. С трех лет — около 100 человек. В садик смогут ходить 155 ребят», — отметил Евгений Ваганов.

Но глава региона подчеркнул, что строительство просто необходимо завершить вовремя, другимх вариантов он не приемлет.

«Алексей Текслер остался недоволен данным объектом. Он подчеркнул, что закончить строительство необходимо к 1 ноября, потому что других вариантов просто нет. Глава региона напомнил, что пообещали достроить садик не только ему, но и народу», — рассказал корреспондент медиахолдинга ОТВ с места событий.

Отметим, что средства на то, чтобы выкупить здание садика, уже есть. Часть из них направлены из федерального бюджета в рамках национального проекта «Демография», часть из областного бюджета и часть профинансирована из бюджета района. Как только появятся документы на здание, оно сразу же будет выкуплено муниципалитетом.