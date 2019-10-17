Новое предложение по льготной ипотеке для семей с детьми может появиться в Челябинской области

Губернатор региона обсудил вопросы сотрудничества с председателем банка «ФК „Открытие“».

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Губернатор Челябинской области Алексей Текслер провел рабочую встречу с президентом, председателем правления банка „ФК“ Открытие» Михаилом Задорновым. В рамках встречи было подписано соглашение, которое открывает новые возможности сотрудничества между банком и регионом.

«Сегодня мы обсудили сотрудничество по многим направлениям, в том числе социального характера, например ипотеку. У банка здесь есть неплохие наработки. Я предложил банку активно сотрудничать в части льготной ипотеки для семей с детьми. Я думаю, что в ближайшее время мы начнем сотрудничать по этому направлению. Речь шла и о взаимодействии со средним и малым бизнесом, мы проговаривали новые возможности, которые есть у банка. Здесь мы тоже ставим задачу по росту нашего экономического потенциала как в базовых отраслях, так и в новых, куда может со своими предложениями зайти банк», — отметил Алексей Текслер.

Помимо социальных проектов, сотрудничество предлагали и в части лизинга для муниципального транспорта. Поскольку перед Челябинской областью стоит задача по обновлению общественного транспорта, подобные предложения могут быть интересны предприятиям, отвечающим за него.

Председатель правления банка «ФК Открытие» Михаил Задорнов подтвердил, что перед регионом и банком открываются новые возможности.

«Малый и средний бизнес для нас — приоритет, мы будем активно предлагать и банковское обслуживание, и другие продукты для этих предприятий. Это должно обеспечить рост экономики Челябинской области», — подчеркнул Михаил Задорнов.

Спектр сотрудничества между регионом и банком распространяется от социальных до экономических проектов.