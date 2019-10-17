Маргарита Павлова станет «голосом простых людей» в Совете Федерации

Новый сенатор пообещала, что будет продолжать защищать интересы южноуральцев уже на новом посту.

Послушать 00:00

Алексей Текслер провел встречу с Маргаритой Павловой, которую выбрал представителем от региона в Совет Федерации. Во время встречи губернатор Челябинской области подчеркнул, что рад, что женщины активно работают в политике.



«Вы назначены на очень важную и ответственную должность, будете представлять губернатора, администрацию области в Совете Федерации. Вы прекрасно знаете проблематику региона и будете защищать интересы жителей региона в Совете Федерации — это очень важно. Прошу эту связь с регионом не терять. Здесь очень важно постоянно находиться в контексте проблем региона», — подчеркнул Алексей Текслер.

В ходе встречи глава региона отметил, что надеется на то, что Маргарита Павлова сможет поддержать Челябинскую область в реализации национальных проектов. Особенно Алексей Текслер подчеркнул, что дополнительные средства будут необходимы в реализации нацпроектов «Демография», «Здравоохранение», «Спорт — норма жизни».

Маргарита Павлова подчеркнула, что понимает, какая ответственность ложится на ее плечи.

«На мне лежат сейчас такие серьезные задачи, как выстраивание диалога между простыми людьми и Советом Федерации, чтобы позиции простых граждан были услышаны. У меня есть несколько законодательных инициатив, которые я отправляла, будучи полномочным по правам человека, мне хочется продолжить эту работу. Уже запланирована встреча с Валентиной Матвиенко, для того, чтобы озвучить те самые предложения, которые сформировались», — отметила Маргарита Павлова.

Работать Маргарита Павлова будет не только в Москве. Большая часть ее деятельности будет связана с поездками в регион, работе в муниципалитетах, а также с приемом граждан.