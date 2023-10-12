Алексей Текслер и премьер-министр Беларуси обсудили совместное производство гусеничных тракторов и спецтехники

Роман Головченко возглавляет прибывшую в Челябинскую область делегацию союзного государства

12 октября прошла встреча губернатора Челябинской области Алексея Текслера и премьер-министра Республики Беларусь Романа Головченко. Главы региона и правительства союзного государства встречаются не в первый раз. Как и прежде, речь шла о развитии сотрудничества между Южным Уралом и Беларусью, передает корреспондент Первого областного информагентства.



Как заявил в начале официальной встречи Алексей Текслер, Беларусь для Челябинской области — безусловный приоритет в сфере международного сотрудничества. Взаимный оборот региона и республики постоянно растет. Например, по итогам прошлого года рост импорта из Беларуси на Южный Урал составил 75 процентов.

«По сути, предприятия Беларуси во многом заменили ушедшие с российского рынка западные компании. А многие наши предприниматели зачастую начинают экспортную деятельность, поскольку фиксируют отсутствие каких-либо барьеров. На сегодня почти тысяча организаций, имеющих регистрацию в нашей области, поставляют свою продукцию в республику», — отметил Алексей Текслер.

Напомним, в ноябре 2022 года делегация Челябинской области побывала с визитом в Минске. Алексей Текслер тогда встречался с президентом РБ Александром Лукашенко, премьер-министром Романом Головченко, депутатами Парламентского собрания. Белорусская сторона также побывала в Челябинске, где обсуждались вопросы сотрудничества в медиасфере. По итогам поездки челябинцев в Минск начались, например, масштабные поставки комплектующих на автозавод «Урал», благодаря чему миасское предприятие смогло отказаться от импортных запчастей.

Еще одним результатом сотрудничества стало открытие в столице Беларуси выставочного павильона Челябинской области, где представляют свои возможности уже больше 50 южноуральских предприятий. В обратную сторону идет серьезный поток машин от МАЗа и БелАЗа.

Алексей Текслер вспомнил, что накануне, будучи в рабочей поездке по горнозаводской зоне Челябинской области, видел погруженную на несколько железнодорожных платформ машину производства БелАЗа.

«Не знаю ее грузоподъемности, но грузовик был просто гигантский!» — поделился губернатор.

Еще одна точка соприкосновения между республикой и областью — развитое тракторное производство. На сегодня, по словам Текслера, 54 процента тракторного парка сельскохозяйственных предприятий Челябинской области — это машины производства МТЗ. В июле 2023 года после встречи Романа Головченко и челябинского губернатора на выставке «Иннопром» Минский и Челябинский тракторные заводы подписали соглашение о реализации на базе ЧТЗ проекта производства гусеничных тракторов «Беларусь».

Наконец, для упрочения связей между сторонами региональное правительство прорабатывает вопрос об открытии прямого авиарейса Челябинск — Минск — Челябинск.

Роман Головченко также подтвердил заинтересованность белорусской стороны в сотрудничестве с Южным Уралом. По его словам, уже в прошлом году взаимный оборот превысил полмиллиарда долларов, по итогам 2023 года можно предполагать, что и этот рубеж будет преодолен.

«Но это, как говорится, обязательная программа, а с произвольной нужно еще поработать. Основные направления нашего сотрудничества: промышленная кооперация, в которой мы создаем новые инновационные продукты, развитие машиностроительного комплекса. Мы уже говорили об обмене компонентами, сегодня обсудим, возможно, дополнительные ниши в этой сфере. Неплохо себя показывает проект по совместному созданию спецтехники: цистерны, краны и другие машины на шасси Минского автомобильного завода с надстройками производства Челябинской области. По итогам этого года выпуск такой техники составит порядка 230 единиц. Эти цистерны, бетономешалки, краны уже сейчас вызывают интерес в Тюменской области, Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком автономных округах», — рассказал Роман Головченко.

Белорусский премьер также напомнил о прямых поставках в Челябинскую область техники от МТЗ. Напомним, в ноябре 2023 года в Минске были подписаны договоры о поставке 150 тракторов для агросектора нашего региона и 150 — для сферы ЖКХ. По словам премьера, 186 из них уже поставлено. Более того, Роман Головченко анонсировало открытие в 2024 году на базе Южно-Уральского аграрного госуниверситета специального учебного класса, студенты которого будут учиться специфике работы с белорусской сельскохозяйственной техникой — грузовиками, комбайнами и так далее.

Кроме того, белорусская делегация привезла предложения по поставкам в область оборудования для перерабатывающей промышленности.

Добавим, сразу после встречи губернатора и премьер-министра в Челябинске стартовал бизнес-форум, в котором приняли участие представители предприятий Беларуси, Челябинской области и других российских регионов. Накануне, 11 октября, также проходили встречи предпринимателей двух стран.

«Мы прибыли совсем недавно, но на середину дня 12 октября наши предприятия уже заключили договоров и контрактов на 14—15 миллионов долларов. Бизнес во многом находит решения быстрее властей, так что сегодня будут заключены еще многие соглашения. Наша задача — обеспечить их», — резюмировал Роман Головченко.