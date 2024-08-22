На выставке спецтехники под Челябинском покажут беспилотные машины и фигурное вождение

Посетить крупное мероприятие можно будет бесплатно

Возле аэродрома Калачево под Челябинском 28 и 29 августа состоится Всероссийская выставка специализированной и дорожной техники «СпецМашЭкспо-2024». Гостей удивят беспилотными машинами, фигурным вождением, VR-технологиями и турниром робототехники. Об этом сообщает пресс-служба Минпрома Челябинской области. В целом выставка покажет потенциал и новейшие разработки лидеров отрасли.

На полигоне тракторного завода «ДСТ-Урал» соберутся российские производители коммунальной, прицепной и специальной техники, беспилотных, дорожных, строительных и комбинированных машин, оборудования и комплектующих. Все желающие смогут провести тест-драйв некоторых машин.

Запланирована и деловая программа, где поговорят в том числе о нацпроекте «Производительность труда». Состоятся пленарная сессия «Беспилотные технологии и роботизированные решения в российском машиностроении», круглый стол «Развиваем производство в Челябинской области», Межрегиональная биржа промышленной кооперации, презентации учебных заведений.

«Наряду с металлургией машиностроение является базовой отраслью промышленного комплекса Челябинской области, на которую приходится почти 15% от общего объема всех обрабатывающих производств нашего региона. В ней занято более 70 тысяч человек. Флагманы южноуральского машиностроения известны далеко за пределами не только области, но даже страны», — отмечает и. о. министра промышленности региона Михаил Кнауб.

Выставка «СпецМашЭкспо-2024» проводится при поддержке Минпромторга РФ. Организаторы — правительство, министерство промышленности и Фонд развития промышленности Челябинской области, тракторный завод «ДСТ-Урал», автозавод «Урал» и челябинское региональное отделение Союза машиностроителей России.

Вход на выставку свободный, но необходима предварительная регистрация на официальном сайте. Место проведения: Копейск, Еткульский тракт, 14. Возрастное ограничение 16+.