Предприятия Челябинской области и Республики Беларусь укрепляют сотрудничество

На бизнес-форуме обсудили новые направления для развития партнерства

В Челябинске с рабочим визитом находится делегация Республики Беларусь. Одним из мероприятий в рамках посещения Южного Урала стал бизнес-форум. На нем представители предприятий нашего региона и Беларуси обсудили перспективные сферы для сотрудничества. В развитии кооперации заинтересованы обе стороны, и взаимовыгодные предложения уже сделаны, сообщает корреспондент ИА «Первое областное».





В Челябинской области предприятия Беларуси закупают металлопродукцию. К нам поставляют оборудование и машины. Активно развивается кооперация. За два последних года товарооборот между Южным Уралом и республикой вырос на 50% до 500 млн долларов. В текущем году показатель увеличился уже на 15,5%.





«Республику Беларусь и Челябинскую область связывают самые теплые и дружеские отношения. И конечно, партнерские отношения. Бизнес идет вслед за хорошей дружбой. Мы работаем по многим направлениям. Обсудили сотрудничество в промышленности, сельском хозяйстве, строительстве. Тем множество. Несмотря на санкции, товарооборот на высоком уровне и держится стабильно. Растет импорт в Челябинскую область из Беларуси. Мы организуем биржи контактов, работаем над построением кооперационных цепочек, чтобы вместе создавать высокотехнологичную продукцию с высокой добавленной стоимостью, которая распределялась бы и в Республике Беларусь, и в Челябинской области», — отмечает заместитель губернатора Челябинской области Иван Куцевляк.

Южный Урал и Беларусь намерены не только развивать торговлю, но и запускать совместные производства, а также работать в сфере строительства. Кооперация уже активно обсуждается.





«Помимо традиционной торговли, которая растет, мы работаем над кооперационными проектами. Обсуждается производство автомобилей на базе шасси МАЗ. На ЧТЗ будут выпускаться тракторы на гусеничном ходу. Есть и другие проекты, которые позволят нам не только торговать, но и выйти на более высокий уровень интеграции наших производств. Важная тема, которая будет нас еще больше объединять, — строительные услуги. Активно отрабатывается вопрос по строительству городской поликлиники в Миассе, где может принять участие белорусская компания от момента проектирования до ввода в эксплуатацию. Конечно, вместе с компаниями, которые работают в Челябинской области», — поясняет министр антимонопольного регулирования и торговли Республики Беларусь Алексей Богданов.

Перспективными сферами для сотрудничества предприятий Челябинской области и Беларуси являются строительство, химическая промышленность, сельское хозяйство.





Шаги в развитии партнерских отношений в аграрной отрасли сделали на бизнес-форуме. Было подписано соглашение между министерством сельского хозяйства Челябинской области и Минским тракторным заводом на поставку в 2024 году 300 тракторов. Белорусская техника составляет достойную конкуренцию китайским производителям. В Челябинской области из общего числа тракторов 54% — от МТЗ, сообщили в Минсельхозе. Регион заинтересован в увеличении покупки техники. Возможности для этого у аграриев есть — в рамках региональных субсидий или федеральной господдержки по льготным кредитам.





Кроме того, во время делового мероприятия был заключен контракт на поставку техники между компаниями «Амкодор-Урал» и «Белмаш-Урал» на сумму 180 тыс. долларов и подписан договор на поставку 30 лифтов от «Могилевлифтмаша» в адрес «Белура» на сумму 300 тыс. долларов.





Весной 2023 года в столице Беларуси открылся выставочный павильон Челябинской области. Компании, представленные там, сменяются. Продукцию представили уже 50 предприятий. По итогам работы павильона заключили 27 контрактов, а еще восемь находятся на стадии подписания. Республика Беларусь для развития сотрудничества с Челябинской областью пригласила предприятия региона на выставку «Иннопром». В 2025 году ее планируют провести в Минске.





Добавим, что в рамках визита делегации Беларуси в Челябинскую область состоялась встреча премьер-министра республики Романа Головченко и губернатора региона Алексея Текслера. Переговоры придали дополнительный импульс совместной работе.