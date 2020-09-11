Алексей Текслер проголосовал на выборах в региональный парламент

Губернатор посетил участок вместе с женой.

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Губернатор Алексей Текслер перед рабочей поездкой по Металлургическому району Челябинска, посетил избирательный участок, на котором голосует регулярно. Он расположен в его родной школе. В УИК глава региона пришел вместе с женой Ириной Текслер.

«Я голосую в Челябинске только в одном месте — в своей родной школе, в куда в 1980 году я пошел в первый класс, это для меня уже такое традиционное место для голосования, я его менять не планирую», — поделился губернатор.

Не стал скрывать губернатор и то, за какую из партий отдал свой голос. Алексей Текслер рассказал, что выбрал партию, список которой в этом году возглавил.

«Я рассчитываю на поддержку южноуральцев, что они придут на участки, поддержат обновления. Единая Россия, на мой взгляд, должна стать инструментом в первую очередь социальных преобразований в регионе. Мне не все равно, кто идет в Законодательное собрание, поэтому я возглавил список партии на этих выборах», — добавил Алексей Текслер.

Отметил губернатор и удобство того, что выборы в этом году продлятся в течение трех дней. За это время можно объединить домашние и дачные хлопоты с исполнением своего гражданского права.