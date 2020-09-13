Известные южноуральцы проголосовали на выборах

Общая явка уже превысила 26%.

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Более полумиллиона жителей Челябинской области уже сделали свой выбор и поучаствовали в голосовании за кандидатов в депутаты областного парламента. Общая явка по региону составила больше 26%. Не остались в стороне от выборов и известные уроженцы региона. Свой выбор в библиотеке имени Пушкина сделал дирижёр Челябинского симфонического оркестра Адик Абдурахманов. Он отметил, что парламентарии должны улучшать жизнь южноуральцев.



«Мы голосуем в области. И всё, что у нас происходит в области, что происходит в городе, это то, за что мы проголосовали. И поэтому я советую всем прийти и проголосовать. Почему? Потому что те, кого мы выбрали, они будут наши пожелания превращать в жизнь»,— рассказал художественный руководитель и дирижёр Челябинского симфонического оркестра Адик Абдурахманов.

Не остался в стороне от голосования и другой дирижёр, худрук оркестра «Малахит» Виктор Лебедев. По его словам, к процедуре выборов нужно подходить ответственно. Работу законотворцев мужчина сравнил с оркестром, поскольку и там, и там важна слаженность в работе.

«Я как дирижер хочу сказать: как в оркестре — каждая партия важна. Нужно исполнять на самом высоком уровне, чтоб добиться высочайшего результата. Поэтому давайте выберем самых достойных людей, чтоб они сделали достойной жизнь не только нам, но и нашим детям»,— подчеркнул главный дирижёр Челябинского государственного русского народного оркестра «Малахит» Виктор Лебедев.

Свой выбор сделала и самая сильная женщина мира — Екатерина Зайцева. Спортсменка, которая недавно смогла поднять штангу в 215 килограмм, проголосовала в Магнитогорске. На избирательный участок она отправилась в субботу, 12 сентября, так как в воскресенье старается не выходить из дома.

«Мы, граждане России, должны голосовать, отвечать за свой выбор, отвечать за действия. И с помощью голосования улучшать нашу жизнь, пытаться улучшить все, что с нами связано, связано с нашим городом, с нашей Россией. Поэтому я всегда голосую»,— рассказала самая сильная женщина мира Екатерина Зайцева.

Отметим, что по данным областного избиркома на 14:00 явка в Челябинской области составляет 26,2%. Сегодня, 13 сентября, в регионе проходит основной день голосования, также жители могли сделать свой выбор 11 и 12 сентября.