В Челябинске наблюдатели пожаловались на недопуск в помещение для голосования

Облизбирком проверил данное обращение.

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В Челябинской области избирательная комиссия проверила обращение общественного наблюдателя, который сообщил, что наблюдателей не пустили пройти в помещение для голосования на избирательном участке № 721. Информация об этом поступила 11 сентября 2020 года, в первый досрочный день голосования.

«По данной ситуации получено пояснение секретаря территориальной избирательной комиссии Металлургического района города Челябинска. В соответствие с пояснением, 12 сентября 2020 года члены участковой избирательной комиссии № 721 проводили голосование вне помещения для голосования в доме престарелых», — сообщили сайту «Первый областной» в пресс-службе Облизбиркома.

В учреждении, где проходило голосование, введены ограничения по количеству посетителей для того, чтобы предотвратить распространение COVID-19. Из-за этого в помещение смогли зайти только несколько человек. Проверка не обнаружила нарушений законодательства.