Итоги первого дня голосования подвели в Челябинской области

11 сентября 2020 года на избирательные участки пришли 245 145 человек.

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В Челябинской области подвели итоги первого дня на выборах депутатов в Законодательное собрание региона. Явка к концу первого дня голосования 11 сентября 2020 года составила 245 145 человек.

«По итогам первого дня досрочного голосования 11 сентября 2020 года явка на выборах в единый день голосования в Челябинской области составила 9,41% избирателей», — сообщили сайту «Первый областной» в пресс-службе облизбиркома.

За первый досрочный день голосования на «горячую линию» Общественной палаты поступило 22 сигнала о нарушениях на избирательных участках. Мобильная группа совершила 50 выездов на участки, чтобы проконтролировать решение спорных вопросов.

Например, помощь активистов понадобилась в Челябинске в ходе голосования избирателей на дому.

«Мобильная мониторинговая группа отработала обращение по надомному голосованию в Челябинске. Согласно сигналу, члены УИК № 602 отправились на него по семи адресам, в то время как в списке был указан только один. Оперативный выезд наших специалистов показал, что выход членов УИК на голосование на дому был строго по указанным адресам. Это подтвердил независимый наблюдатель, он сопровождал членов ИУК», — прокомментировала ситуацию председатель Общественной палаты Курчатовского района Челябинска Евгения Марченко.

За первый день выборов нарушений, которые бы могли повлиять на исход голосования, зафиксировано не было.