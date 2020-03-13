ГКБ № 6 в Челябинске посетили Николай Цуканов и Алексей Текслер

Полпред президента в УрФО и глава региона осмотрели отделения и проверили оснащение медучреждения.

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В Челябинске сегодня, 13 марта, полномочный представитель президента РФ в Уральском федеральном округе Николай Цуканов и губернатор Челябинской области Алексей Текслер посетили Городскую клиническую больницу № 6. Данное медицинское учреждение обслуживает около 110 тысяч жителей Металлургического района.

«Это одна из крупнейших многопрофильных больниц города (35 зданий и помещений), основанная в 1943 году. Больница оказывает весь спектр медицинских услуг: амбулаторно-поликлиническая служба, акушерско-гинекологическая служба, терапевтическая служба, хирургическая служба: в составе хирургической службы развернуто онкологическое отделение, травмпункт», — сообщает министерство здравоохранения Челябинской области.

В рамках посещения больницы Николай Цуканов и Алексей Текслер осмотрели областной ожоговый центр, расположенный на базе ГКБ № 6.

«Здесь применяются самые современные методы консервативного и оперативного лечения ожогов и ожоговых ран различной степени тяжести: вакуум-терапия, лазеротерапия, гидрохирургическая и радиоволновая обработка ран; микрососудистая техника, эндопротезирование мелких суставов», — отмечают в пресс-службе регионального Минздрава.

За 2019 год в ожоговом отделении помощь получили 617 пациентов, среди которых 237 — дети.