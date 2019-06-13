Алексей Текслер представит потенциал Челябинской области главам 11 стран

Глава региона вместе с Президентом России отправился в столицу Киргизии.

Накануне, 12 июня, Алексей Текслер вылетел в Москву, чтобы отправиться в составе российской делегации на саммит ШОС. Мероприятие стартует в Бишкеке сегодня, 13 июня, и продлится два дня.



Глава Челябинской области продолжает представлять регион на площадках мирового масштаба. Участвуя в Петербургском международном экономическом форуме, Алексей Текслер уже подписал ряд важных и выгодных для региона соглашений. Теперь руководитель области намерен привлечь на Южный Урал инвесторов с разных уголков мира. Глава Челябинской области представит возможности региона президентам одиннадцати стран, в которых проживает 3,2 миллиарда человек.



На полях саммита должное внимание будет уделено обсуждению сотрудничества субъектов стран ШОС и создания условий для реализации взаимовыгодных проектов. Участники планируют затронуть вопросы свободного перемещения товаров и оказания услуг, модернизации транспортных маршрутов, развития торговли и туризма, а также взаимодействия в области культуры, науки и техники.



Алексей Текслер намерен доказать не на словах, а на деле, что Челябинская область достойна стать центром сотрудничества стран ШОС с Россией. Глава региона уверен, что проекты, которые позволят повысить качество и уровень жизни южноуральцев, можно воплотить не за счёт бюджета, а при участии инвесторов.