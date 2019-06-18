/ Алексей Текслер обсудил вопросы экологии с вице-премьером Алексеем Гордеевым

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Глава Челябинской области Алексей Текслер обсудил вопросы реализации национального проекта «Экология» с вице-премьером правительства России Алексеем Гордеевым. Кроме того, на встрече были затронуты темы функционирования новой системы обращения с ТКО, организации мониторинга загрязнения атмосферного воздуха, рекультивации челябинской свалки, а также комплексный план по снижению выбросов вредных веществ в атмосферный воздух в Челябинске.
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Рекультивация свалки включена в план мероприятий по оздоровлению экологической обстановки в областном центре. Кроме того, речь шла о выделении федерального финансирования после утверждения проектно-сметной документации.
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<span class="quote_text">Важно начать работы по рекультивации свалки уже в текущем году. В связи с этим просим рассмотреть возможность выделения из резервного фонда Правительства Российской Федерации согласованную с Минприроды сумму в размере 500 миллионов рублей.</span> <span class="quote_bold">— отметил глава Челябинской области Алексей Текслер.</span>
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Алексей Гордеев, в свою очередь, отметил важность проекта для Челябинской области. Функционер заверил, что в случае положительного заключения по проектно-сметной документации его можно будет поддержать.
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Также глава региона доложил вице-премьеру о работе по обустройству контейнерных площадок и оснащению их баками для сбора твердых коммунальных отходов. Отметим, что на сегодня в Челябинской области 9 тысяч 867 площадок, на которых установлено около 28 тысяч контейнеров, что составляет лишь 65% от потребности.
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