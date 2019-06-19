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/ Алексей Текслер рассказал о текущей ситуации с рухнувшим домом в Магнитогорске

Алексей Текслер рассказал о текущей ситуации с рухнувшим домом в Магнитогорске

Глава Челябинской области встретился с заместителем председателя правительства Виталием Мутко.
сегодня в 10:39
  |  Общество

Какая сейчас ситуация с домом по улице Карла Маркса в Магнитогорске, рассказал вице-премьеру Виталию Мутко глава Челябинской области Алексей Текслер. Со дня трагедии, в которой подъезд многоквартирного дома сложился как карточный домик, прошло почти полгода. Узнав результаты проверки строения, большое количество жильцов захотело вернуться в свои квартиры. Тем, кто решил сменить место жительства, помогают приобрести квартиры. Ситуацию держит на личном контроле Алексей Текслер.

Поручение Президента Российской Федерации выполняется в полном объеме с учетом мнения каждого жителя дома по проспекту Карла Маркса, 164, в Магнитогорске. Продолжается обеспечение жильем граждан, которые потеряли свои квартиры в результате трагедии, и тех, которые приняли решение переехать. — сообщил Алексей Текслер.

К 1 июля 2019 года возле дома №164 по улице Карла Маркса появится сквер, на торцах образовавшихся после сноса подъезда зданий уже нарисовали граффити — 39 белых птиц и 39 облаков. На благоустройство территории выделили 25 миллионов рублей.

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Комментарии

13:48, 19.06.2019
ЧТО ТО очень уж СУРОВО НА НАШЕГО ТЕКСЛЕРА СМОТРИТ Г. МУТКО!....ЛУЧШЕ БЫ ДЕНЬЖАТ ПОДБРОСИЛ НА ПОМОЩЬ ПОСТРАДАВШИМ....

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