Алексей Текслер: «Поправки в Конституцию закрепят суверенитет страны»

Губернатор высказал свое мнение касательно предстоящего голосования.

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1 июля по всей стране пройдет голосование по поправкам в Конституцию Российской Федерации. И это одно из важнейших решений в жизни России.

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер во время конференцсвязи с представителями общественной организации «Память сердца» высказал свое мнение относительно предлагаемых поправок.

В частности, он отметил, что поправки закрепят суверенитет Российской Федерации, как правовой, так и территориальный.

«Основным законом страны будет утверждена недопустимость отчуждения нашей территории. Ни одно международное соглашение, ни одно решение международного органа не заставит Россию пойти против собственных интересов — устанавливается приоритет Конституции России», — рассуждал Алексей Текслер.

Также глава региона добавил, что основной закон подтверждает приверженность России укреплению мира и безопасности, обеспечению мирного сосуществования государств и народов.

Напомним, что голосование 1 июля пройдет в Челябинской области двумя способами: непосредственно на избирательном участке, либо же можно принять избирательную комиссию дома. Важно вовремя подать соответствующее заявление.