В первый день голосования по поправкам в Конституцию общественники провели 15 выездов

Ни на одном из них не было зафиксировано серьёзных нарушений.

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Общественники Челябинской области подвели итоги первого дня мониторинга за ходом голосования по поправкам в Конституцию России. За сутки наблюдатели провели 15 выездов по тревожному сигналу по всей области. Ни один из которых ее подтвердился. Всего же общественники посетили более сотни участков, где проверили ход голосования. Кроме того, на горячие линии поступило 19 звонков. 18 из них — организационного характера.



«Первый день голосования прошел для общественников очень активно. Наши наблюдатели пристально следили за соблюдением всех правил. Постоянно были на связи и мобильные группы. Серьезных жалоб или нарушений зафиксировано не было. Впереди у граждан еще шесть дней для того, чтобы успеть отдать свой голос. По итогам первого дня видим, что выделить на голосование фактически целую неделю было правильным решением. Благодаря этому людей на участках немного, риски распространения коронавируса минимизированы. Будем и дальше делать все, чтобы кампания прошло открыто, легитимно и безопасно, а власти услышали мнение каждого гражданина»,— рассказал руководитель Общественной палаты Челябинской области Николай Дейнеко.

Всего в регионе 8672 общественных наблюдателя. Они будут работать на участках до 20:00. Также общественники сопровождают голосование на дому.

«Мы сегодня обошли четыре дома, проголосовало около 20 человек. В основном это люди среднего возраста, были и пенсионеры. Все проходило, как и было запланировано: сами мы в белых халатах, в масках, гражданам выдавались индивидуальные пакеты, в которых, помимо бюллетеня для голосования, находятся маска, перчатки, дезинфицирующая салфетка и ручка»,— рассказал общественный наблюдатель из Златоуста Сергей Соловьев.

Отметим, что подать заявление о голосовании на дому в участковую избирательную комиссию можно до 17 часов 1 июля. Данным правом уже воспользовались более 240000 человек.