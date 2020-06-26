Главы религиозных конфессий Челябинской области проголосовали по поправкам в Конституцию

Митрополит Григорий и муфтий Ринат Раев сделали свой выбор.

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Представители православной и мусульманской конфессии Челябинской области проголосовали по поправкам в Конституцию. Митрополит Григорий и муфтий Ринат Раев сделали свой выбор сегодня, 26 июня.



О важности высказался муфтий Ринат Раев. По словам руководителя мусульманской конфессии в Челябинской области, право выбора даровано человеку богом. И сейчас жители России имеют возможность решить, нужны ли изменения в Конституции. В качестве основных моментов муфтий назвал социальные поправки, а также поправки о территориальной и исторической целостности.

«Сейчас мы видим, как устроен курс нашей государственной власти, демократические преобразования. Мы видим стабильность, мир и согласие. За все поправки, которые были одобрены, мы поддерживаем и всех соотечественников призываем, чтобы они подошли ответственно, выполнили свой гражданский долг и проголосовали»,— сказал председатель регионального духовного управления мусульман Челябинской и Курганской области Ринат Раев.

Своё мнение о поправках в Конституцию высказал и митрополит Григорий. По его словам текущее голосование является важным событием в жизни всех жителей России. Митрополит выразил надежду, что изменения приведут к улучшению жизни в стране, а также отметил, какие именно поправки важнее всего для него самого.

«Как для христианина для меня эта поправка, которая будет обозначена в 67 статье Конституции, и где будет написано о вере в бога, а также то, о чем постоянно учит наша церковь. О том, что необходимо заботиться о будущем, воспитании детей»,— заявил митрополит Григорий.

Напомним, голосование оп поправка в Конституцию России началось в четверг, 25 июня. В условиях пандемии было принято решение проводить его не в один, а в несколько дней. Последним днём голосования станет 1 июля.