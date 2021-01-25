Алексей Текслер подобрал министру здравоохранения Южного Урала пятого заместителя

Профессиональный эндокринолог в минздраве примет под крыло два важнейших управления

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер 25 января подписал постановление о назначении Татьяны Колчинской исполняющей обязанности заместителя министра здравоохранения региона. Татьяна Петровна займет пятое, до сих пор вакантное кресло зама и будет курировать управления организации медицинской помощи взрослому населению, детям и матерям. До сих пор глава медицинского ведомства обходился одним первым и тремя «просто» замами, хотя в структуре минздрава заместителей именно пять.



До сих пор Татьяна Колчинская работала заместителем главного врача по поликлинике в Челябинской городской больнице № 1. Как следует из информации на сайте ГКБ, Колчинская закончила ЧГМА в 1998 году, ординатуру проходила по специальности «эндокринология» и начала работать по профилю как раз в первой больнице. С 2008 года заведовала дневным стационаром при поликлинике, одновременно продолжая практиковать как эндокринолог.

Напомним, в декабре 2021 года ушла в отставку первый заместитель министра здравоохранения Виктория Сахарова, ей на смену в ведомство был принят Дмитрий Тарасов, в прошлом — региональный министр сначала информационных технологий, а затем и здравоохранения.

Добавим, 25 января также стало известно о смене главного врача в челябинской ГКБ № 8.