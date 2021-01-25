В крупнейшей больнице Челябинска сменился руководитель

Исполнять обязанности главврача ГКБ № 8 будет бывший чиновник ТФОМС

В Челябинской городской больнице № 8 новый руководитель. С понедельника, 25 января, исполнять обязанности главврача клиники будет Наталья Реминец. Ранее она работала заместителем руководителя ТФОМС по Челябинской области.

«С 25 января исполняющей обязанности главного врача ГКБ № 8 назначена Наталья Реминец. Приказ о ее назначении подписан руководителем горздрава Натальей Горловой. Приставка „и. о.“ сохранится в должности руководителя до тех пор, пока Наталья Николаевна не пройдет необходимое обучение и проверки, предусмотренные законом», — сообщила информационному агентству «Первое областное» пресс-секретарь клиники Алена Климова.

Прежний главврач ГКБ № 8 Алексей Конашев также останется работать в клинике, но займет менее важную должность.

Причины смены руководителя не уточняются.

А в это время в Минздраве Челябинской области нашли человека на вакантное место пятого заместителя министра здравоохранения региона.



