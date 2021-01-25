В Челябинске проведут испытания нового трамвая УКВЗ

Новый вагон будет курсировать по улицам города в течение двух недель

Односекционный трамвайный вагон модели 71-628 создан на АО «Усть-Катавский вагоностроительный завод» (УКВЗ) (входит в госкорпорацию «Роскосмос»). Его передали в Челябинск для испытаний. В течение двух недель трамвай будет перевозить пассажиров в реальных городских условиях. Максимальная вместимость нового транспорта — 166 человек, его скорость достигает 75 км/ч.

«Челябинск входит в тройку российских мегаполисов с самой развитой транспортной структурой. Так что инженеры-конструкторы УКВЗ смогут проверить ходовые качества и надежность своей разработки в реальных условиях большого города, да еще в непростой зимний период. Если испытания пройдут удачно, трамвайный парк страны пополнится новой современной моделью производства УКВЗ, доля которого в этой сфере составляет уже более 50%», — прокомментировал заместитель губернатора Челябинской области Егор Ковальчук.

Как сообщает пресс-служба Минпрома Челябинской области, инновационный трамвай отличается низким уровнем пола по всей площади салона, а двухступенчатое подвешивание улучшит плавность движения. Кроме того, в вагоне предусмотрены широкие проходы, что упростит проезд на инвалидных колясках маломобильным гражданам. Также новый транспорт оснащен климат-контролем и современными дверями с широкими проемами.