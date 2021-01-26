На строительство спортплощадок в Челябинской области выделили 20 миллионов рублей

Регион вошел в список получателей федеральной субсидии на развитие физкультуры

Челябинская область получит 20 млн рублей на строительство спортивных объектов в рамках госпрограммы «Развитие физической культуры и спорта». Всего в 2021 году на финансирование инфраструктуры для занятий физкультурой и спортом в России будет направлено 2 млрд рублей. Распоряжение о распределении этих средств между 78 регионами подписал председатель правительства РФ Михаил Мишустин.



С помощью федеральных субсидий в России в 2021 году планируют возвести 100 физкультурно-оздоровительных комплексов открытого типа в городах и сельской местности. Это новые спортивные площадки и футбольные поля. Все они будут оснащены современными гимнастическими снарядами, спортивным инвентарем, силовыми тренажерами и будут приспособлены для людей с инвалидностью.



Вопрос был рассмотрен и одобрен на заседании правительства РФ 21 января. Михаил Мишустин напомнил, что национальные цели, поставленные президентом, предусматривают к 2030 году увеличение доли занимающихся спортом людей до 70%.