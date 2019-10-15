Новый уровень сотрудничества: Челябинск и Костанай подписали ряд соглашений

С рабочим визитом в Казахстан прибыл Алексей Текслер.

Послушать 00:00

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер с рабочим визитом прибыл в Костанайскую область. Для начала Алексей Текслер прибыл на автомобильный завод, а также выставку фото «Южный Урал».

Во время встречи с акимом области Архимедом Мухамбетовым глава Челябинской области подчеркнул, как важно для правительства региона сотрудничество с соседями.

«Поддержание взаимодействия с Казахстаном важно в политическом и экономическом смысле. Костанайская область приграничный для Челябинской области регион, надежный партнер. По данным 2018 года доля Казахстана составляет четверть всего внешнего оборота Челябинской области, эта доля сохраняется и в настоящий момент. Мы говорили с акимом о том, как нам увеличить товарооборот. Это важно, потому что мы добрые соседи, у нас похожая структура экономики, мы развиваем и обрабатывающее производство, и горное дело, и машиностроение, и сельское хозяйство и можем дополнять друг друга», — подчеркнул Алексей Текслер.

Во время встречи были подписаны несколько соглашений и меморандумов, касающихся разных направлений, в том числе информатизации, физической культуры и спорта, культуры, а также товарооборота.