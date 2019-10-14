Появилось еще несколько кандидатов на пост мэра Челябинска

Свои кандидатуры выдвинули еще два человека.

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В Челябинске возросло количество претендентов на пост мэра города. О том, что появилось два новых кандидата, сообщает пресс-служба Челябинской городской думы.

«Еще два кандидата: Александр Нечепорук, 59 лет, и Сергей Ворочихин, 43 года. Принимать документы мы будем еще неделю. Для того, чтобы их подать, необходимо принести их в технический секретариат конкурса», — сообщили сайту «Первый областной» в пресс-службе гордумы.

Отметим, что Александр Нечепорук в анкете указал, что он является независимым экспертом, уполномоченным на проведение антикоррупционной экспертизы, аккредитованным министерством юстиции. Сергей Ворочихин сообщил, что является безработным.

На данный момент свою кандидатуру на пост мэра города подали 5 кандидатов. Напомним, что ранее документы подали 28-летний Максим Бакулин и 50-летний Георгий Невский. Ранее оба они пытались участвовать в выборах. Чуть позже документы подал 53-летний Виталий Евгеньев.