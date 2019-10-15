Русско-немецкое машиностроение планируется развивать в Челябинской области

Алексей Текслер обсудил эту возможность с Генконсулом ФРГ.

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Губернатор Челябинской области Алексей Текслер выступил с инициативой создания совместного предприятия с немецкой машиностроительной компанией «Либхерр». Об этом он заявил во время рабочей встречи с Генеральным консулом Федеративной Республики Германия в Екатеринбурге Матиасом Крузе. На ней были рассмотрены варианты сотрудничества в сфере промышленности, здравоохранения, образования и культуры, а также увеличения товарооборота.

Компания «Либхерр» специализируется на производстве кранов, горнодобывающей техники и станков.

«Правительство Челябинской области готово оказать необходимую поддержку при создании производства, в том числе локализации этой компании на территории региона», — отметил Алексей Текслер.

Как подчеркнул глава региона, сотрудничать с ФРГ Челябинская область планирует не только в плане промышленного производства, но научного и культурного общения, а также в совместных проектах в гуманитарной сфере.

«Южный Урал имеет пул потенциальных партнеров для сотрудничества в сфере медицинской робототехники, систем автоматизации и электропривода в металлургии и машиностроении, производства деталей дорожной и сельскохозяйственной техники. В целом, Челябинская область обладает мощным кадровым потенциалом в плане инженерных и рабочих специальностей. Наряду с промышленностью, мы видим перспективы сотрудничества в сфере сельского хозяйства, здравоохранения и культуры», — подчеркнул Алексей Текслер.

Кроме того, отдельно стороны обсудили вопросы о переработке отходов. В будущем, процент обработки должен увеличиться с 5% от всего объема ТКО до 60%.

«Я знаю, что Челябинская область — один из промышленных центров страны. Я уверен, что найдутся направления для развития сотрудничества. Особо отмечу тему переработки отходов, она очень актуальна, сейчас эксперт в данной отрасли работает в Челябинске. В следующем месяце эксперты из России отправятся в Германию, и я рад, что в их числе есть представители Челябинской области», — подчеркнул Генеральный консул Федеративной Республики Германия в Екатеринбурге Матиас Крузе.

Помимо этого, были рассмотрены возможности подключения Челябинской области к участию в мероприятиях в рамках Года Германии, который пройдет в Российской Федерации в следующем году.