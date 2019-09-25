Расходы на здравоохранение увеличат в Челябинской области

В регионе формируют бюджет на три года.

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В Челябинской области формируют бюджет на ближайшие три года. Встречу с министрами и вице-губернаторами провел глава региона Алексей Текслер.

Южный Урал будет увеличивать расходы на социальные направления. Это здравоохранение, образование и спорт. Больше денег вложат в решение проблем обращения с отходами, сферы ЖКХ. Дополнительные средства также направят на благоустройство и газификацию населенных пунктов.

«Главное, из чего мы исходим при формировании бюджета, — это улучшение качества жизни южноуральцев. Поэтому в проекте нашего основного финансового документа на предстоящее трехлетие будут отражены наказы жителей Челябинской области, которые неоднократно звучали во время встреч в территориях», — заявил Алексей Текслер подчиненным.

Особое внимание уделят вложениям в национальные проекты. Кроме того, в бюджет заложат средства на празднование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.

Готовый проект главного финансового документа области представят на заседании правительства в октябре. После его должны будут утвердить депутаты Законодательного собрания.