Массовые отставки: кто сохранил работу в правительстве Челябинской области

Кадровые решения принял губернатор Алексей Текслер.

Послушать 00:00

Алексей Текслер заявил о новых назначениях в правительстве Челябинской области. Министром промышленности официально стал Павел Рыжий. Сотрудников для возрожденного ведомства будут набирать из лидеров проекта «Команда Челябинской области».

Уволен с поста председателя госкомитета по охране объектов культурного наследия Александр Баландин. На его место претендует начальник отдела проведения контрольных мероприятий аппарата губернатора и правительства региона Алексей Федичкин.

Не смог сохранить работу начальник Госжилинспекции Олег Датских. Замену ему сейчас согласовывают в минстрое России.

Контракты не будут продлять и с первыми замами министров экологии и здравоохранения Ириной Хариной и Виталием Щетининым. Последний уходит вслед за начальником Сергеем Приколотиным. Медицинское министерство вместо него возгласит Юрий Семенов, главный врач областного перинатального центра.

Министром социальных отношений станет Ирина Буторина. Уполномоченная по правам ребенка займет место уволенной Татьяны Никитиной.

Претендент на кресло миндортранса — начальник управления дорожного хозяйства в ведомстве Алексей Нечаев. А нынешний временный руководитель Александр Филиппов министерство не покинет, он будет трудиться заместителем министра.

Людмила Рерих пока останется исполняющей обязанности председателя госкомитета по делам ЗАГС в регионе.

«Работа по совершенствованию структуры правительства и обновлению его кадрового состава будет продолжена», — сообщили в пресс-службе губернатора.

Пока же все остальные руководители министерств и ведомств области свои посты смогли сохранить. С ними будут заключать новые договоры.