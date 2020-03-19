Алексей Текслер назначен руководителем в Госсовете РФ

Губернатор будет курировать рабочую группу по направлению «Экономика и финансы».

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Губернатор Челябинской области Алексей Текслер по распоряжению Президента РФ Владимира Путина назначен руководителем рабочей группы Государственного совета Российской Федерации.

Глава региона будет заниматься направлением «Экономика и финансы». Алекей Текслер вступил в свои обязанности со вчерашнего дня, с 18 марта.

Напомним, что 16 рабочих групп были созданы Президентом России в 2018 году для обеспечения подготовки материалов по вопросам, которые далее будут рассматриваться на заседаниях Госсовета и его президиума.