«Долго ждали приема?»: Алексей Текслер лично пообщался с пациентами поликлиники в Миасском

В ближайшие годы медучреждение переедет в новое здание.

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Алексей Текслер в ходе рабочего визита посетил детскую и взрослую поликлиники в селе Миасское. В настоящее время в муниципалитете ведется работа по согласованию проекта строительства новой комплексной поликлиники. В одном просторном помещении разместят и детских и взрослых врачей.

«Параллельно будем решать проблемы и в отдельных сельских поселениях, будем строить новые ФАПы, ну и самое главное, будем заниматься укомплектованием новых врачебных кадров», — пояснил Алексей Текслер.

Проект новой поликлиники планируют завершить к ноябрю — декабрю. В минздраве надеются, что ее строительство можно будет осуществить за счет привлечения федеральных средств в рамках реализации программы по модернизации первичного звена.

«Мы и с главой и с Ириной Альфредовной (Гехт — прим. ред.) обсуждали этот вопрос, договорились, что по программе первичного звена, сейчас уделяется большое внимание, нужно активно отработать с Минздравом РФ. Нужно проработать, чтобы в ближайшие годы мы могли построить и взрослую, и детскую поликлиники», — отметил Алексей Текслер.

Сегодня и детская, и взрослая поликлиники располагаются в непрофильных зданиях, одно из которых раньше было общежитием, а другое детским садом. После переезда учреждений в новое помещение здание дошкольного учреждения вновь будет использоваться по назначению.

В целом глава региона оказался удовлетворен отсутствием очередей в поликлинике, прямо на входе он задал этот вопрос первой же пациентке. Пенсионерка ответила, что ко врачам попадают по талонам, поэтому в очередях долго сидеть не приходится.